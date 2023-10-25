Белорусов предупредили о перебоях в работе ещё одного КПП на границе с Литвой. Что случилось?

Опубликовано: 25.10.2023 22:23 , Обновлено: 25.10.2023

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси предупредил автомобилистов о возможных перебоях в работе ещё одного пункта пропуска на белорусско-литовской границе. На этот раз время ожидания в очереди на пересечение границы может вырасти на КПП «Котловка» («Лаворишкес» с литовской стороны) - из-за возможных перебоев с электроснабжением.

Как пояснили в ГТК, время таможенного оформления транспортных средств может увеличился в четверг, 26 октября, в промежутке с 09:00 до 17:00. Именно на этот период в Островецком районе электросетей запланированы работы на линиях электропередач.

Отметим, что в это же время “затруднения” могут наблюдаться и на другом участке белорусско-литовской границы - перед белорусским КПП “Каменный Лог” (сопредельный литовский КПП «Мядининкай») на днях начали ремонт дорожного полотна. Завершить работы там планируют лишь к концу ноября.

Пограничники предупредили белорусов о проблемах на КПП «Каменный Лог» на границе с Литвой. Что случилось?

В обоих случаях белорусские пограничные ведомства рекомендовали автомобилистам “учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу”. Напомним, что следить за оперативной информацией об очередях на границе можно на официальном сайте ведомства по ссылке.