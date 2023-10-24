Пограничники предупредили белорусов о проблемах на КПП «Каменный Лог» на границе с Литвой. Что случилось?

Опубликовано: 24.10.2023 13:08 , Обновлено: 24.10.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) во вторник, 24 октября, предупредил белорусских автомобилистов о возможных "затруднениях" в движении транспортных средств через границу на литовском направлении. Всё дело в ремонте дороги, который начали перед пунктом пропуска "Каменный Лог".

Как пояснили в пограничном ведомстве, ремонтные работы перед белорусским пунктом пропуска начинаются от участка дороги с круговым движением до самого погранперехода. Чтобы избежать потенциальных затруднений в движении пограничники рекомендовали “учитывать данную информацию” и “выбирать альтернативные маршруты следования”.

Кроме того, в ГПК предупредили водителей, что пока ремонтные работы не будут завершены (а справиться рабочие пообещали к концу ноября), оставлять транспортные средства на данном участке дороги будет категорически запрещено.

Следить за оперативной информацией об очередях на границе в ГПК рекомендовали на официальном сайте ведомства по ссылке.

Между тем, белорусские пограничники также упрекнули своих литовских коллег из сопредельного пункта пропуска “Мядининка” в том, что те не выполняют “суточные нормы оформления грузовиков”, из-за чего на границе выстраиваются многокилометровые очереди.

“По состоянию на 12:00 наибольшее скопление фур сохраняется перед литовским пунктом пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили всего 15% большегрузов от нормы, то есть 3 единицы в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов приняли на свою территорию всего 48% грузовиков”, - рассказали в ГПК Беларуси.

Всего к этому времени в очередях на выезд из Беларуси на границе с Литвой скопилось 1650 грузовиков, очереди легкового транспорта также есть, но куда скромнее - в общей сложности 50 машин на трёх КПП.