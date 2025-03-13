Белорусам разрешили участвовать в российских выборах. Что известно?

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Опубликовано: 13.03.2025 20:41 , Обновлено: 13.03.2025

Беларусь и Россия предоставили своим гражданам равные избирательные права на местном уровне. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали в Москве протокол об изменениях в двусторонний договор о равных правах граждан от 1998 года.

Теперь белорусы, постоянно проживающие в России, смогут участвовать в местных выборах: как голосовать, так и быть избранными. Ранее такая возможность существовала лишь в «отдельных регионах», и то только в качестве избирателя, заявляла в 2010 году председатель ЦИК Республики Беларусь Лидия Ермошина.

Подчеркнём, речь идёт о выборах в органы местного самоуправления. Это могут быть, например, выборы в городские, районные, сельские советы депутатов, выборы глав муниципальных образований.

Для россиян, постоянно проживающих в Беларуси, эти права подтвердились, поскольку они у них были и раньше.

На местных выборах в Беларуси в 2024 году свои кандидатуры в районные советы выдвигали 15 россиян, в сельские — 6.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, чем руководствовались, по мнению Ермошиной, международные наблюдатели, в том числе и из стран СНГ, при оценке выборов в Беларуси.

«Была даже сверхнаглость» — Ермошина призналась в «безответной любви» к международным наблюдателям. Даже из СНГ?