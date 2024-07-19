Белорусам предложили пожаловаться на "избыточные" законы. Но не все

Опубликовано: 19.07.2024 15:34 , Обновлено: 19.07.2024

В Национальном центре законодательства и правовой информации (НЦЗПИ) предложили белорусам внести предложения по исправлению законов Беларуси, изданных Совмином и другими ведомствами. Там сообщили, что сделать это можно будет несколькими способами до 1 октября.

В Центре пояснили, что сбор замечаний решили провести по поручению Администрации президента, и касаться он будет “проблемных вопросов” законодательства, связанных с “избыточностью регулирования и коллизионностью постановлений правительства и ведомственных актов”.

Для подачи замечаний белорусам предложили несколько способов:

В специальной теме на правовом форуме Беларуси ([link href=“https://forumpravo.by/opinion/105/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]); Путем отправки писем на электронную почту sbor@center.gov.by или почтовыми отправлениями в адрес НЦЗПИ (220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, с пометкой «Сбор»); В расположенные в областных центрах подразделения НЦЗПИ – региональные центры правовой информации.

При этом, в НЦЗПИ предупредили, что принятые таким путем обращения не будут считаться официальным обращением и отвечать на него не обязаны.

Там пообещали, что полученные замечания “будут изучены экспертами.., обсуждены в специально созданных рабочих группах и использованы в работе по совершенствованию законодательства”.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного Суда потребовал организовать масштабную ревизию законодательства. Глава государства пояснил, что не так с действующими нормативными правовыми актами и как намерены решать проблемы.

«Будет революция в стране» — Лукашенко потребовал провести масштабную ревизию законодательства