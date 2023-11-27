Белорусам пообещали в 2024 году помочь "укрепить социальный оптимизм". Что это значит?

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Опубликовано: 27.11.2023 19:22 , Обновлено: 27.11.2023

Александр Лукашенко 27 ноября подписал указ, в котором объявил следующий год "Годом качества". В его пресс-службе сообщили, что решение было принято, чтобы ещё больше повысить "качество жизни белорусского народа". Но не только.

Во Дворце Независимости заявили, что объявление “Годом качества” поможет “обеспечить конкурентоспособность национальной экономики на мировой арене”, а ещё “стимулирует инициативу” и “сформирует в обществе ответственность за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны”.

Чиновникам поручили “сделать акцент на повышении конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов, приоритет качественных показателей над количественными”.

Авторы документа уверены, что он поможет сосредоточить усилия белорусов “на обеспечении качественных показателей путем стимулирования инициативы, внедрения рационализаторских идей”, что будет способствовать “укреплению в обществе социального оптимизма”.

“Приоритетное внимание планируется уделить формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни (достаточный уровень дохода, своевременная диспансеризация, здоровое питание, хорошее образование, культурный досуг)”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко в понедельник, 23 октября, заявил о том, что с 1 января размер минимальной заработной платы в стране планируется увеличить на 13%. По его словам, на 2024 год эта величина запланирована на уровне 626 рублей.

Головченко пообещал поднять белорусам минимальную зарплату на 13% с 1 января