Головченко пообещал поднять белорусам минимальную зарплату на 13% с 1 января

Опубликовано: 23.10.2023 16:10 , Обновлено: 23.10.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в понедельник, 23 октября, заявил о том, что с 1 января размер минимальной заработной платы в стране планируется увеличить на 13%. По его словам, на 2024 год эта величина запланирована на уровне 626 рублей.

[info_b]Минимальная заработная плата – это денежное выражение самой низкой допустимой оплаты труда в Беларуси. Законодательство запрещает работодателю предлагать и платить своим работникам меньше этой суммы, которую регулярно корректируют, внося поправки в Закон Республики Беларусь Об установлении и порядке повышения размера минимальной заработной платы от 17 июля 2002 года (впрочем, это правило не действует для договоров подряда).

Размер минимальной заработной платы ежегодно устанавливает Совет министров по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам. С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы в Беларуси составляет 554 рубля в месяц.[/info_b]

Новую сумму минимальной зарплаты Головченко озвучил, выступая перед депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, которые должны рассмотреть проекты законов “О республиканском бюджете на 2024 год” и “Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь”, сообщило агентство БелТА.

По словам премьера, в 2024 году власти Беларуси намерены сохранить практику поддержки работников бюджетной сферы и людей, которые выполняют низкооплачиваемую работу. Он подчеркнул, что и в будущем году госслужащие, военнослужащие, учителя, воспитатели, врачи, средний медицинский персонал, работники спортивной отрасли, социального обслуживания и культуры будут оставаться “в зоне повышенного внимания” властей.

Напомним, 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 307, которым утверждены прогнозные параметры развития страны на 2024 год. Правительству получили сохранять политику «по сдерживанию цен». Для этого установлена целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%, а также по росту реальной заработной платы - на 3,9%.

Лукашенко подписал прогноз роста зарплат в 2024 году. А что по ценам?

“Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по стране увеличится до BYN 2087. В бюджетном секторе – BYN 1634”, — уверены составители документа.