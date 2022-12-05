Белорусам, подавшим на визу в Литву, будут задавать очень личные вопросы

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Опубликовано: 05.12.2022 21:28 , Обновлено: 05.12.2022

Департамент миграции Литвы сообщил, что белорусов, обратившихся за национальной визой или видом на жительство в Литве, будут спрашивать об отношении к войне в Украине. Будут и другие вопросы.

Именно полученные ответы будут иметь решающее значение для решения - давать белорусам разрешение на въезд или нет. Рекомендации по такому опроснику Департаменту миграции предоставил Департамент госбезопасности Литвы, [link href=“https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=91941679” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Delfi.

В анкете будут вопросы про образование, бизнес-связи, есть ли какие-либо контакты с государственными ведомствами стран, не являющихся странами НАТО и ЕС. Также совершеннолетних белорусов спросят об их отношении ко вторжению России в Украину.

“Иностранец, который хочет приехать в Литву и жить здесь, должен быть искренним и открытым. Он должен показать, что готов сотрудничать с принимающей его страной”, – заявила глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте. Такой опросник был создан, чтобы наладить “дополнительный фильтр” для иностранцев, “которые в прошлом имели связи с недемократическими режимами и могут представлять угрозу нацбезопасности Литвы”, передает издание слова главы литовского департамента.

Отказ от заполнения анкеты или неправдивые ответы будут служить основанием для отказа или пересмотра решения о выдаче визы или вида на жительство.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство внутренних дел (МВД) Литвы сообщило, что порядок получения вида на жительство и права на нахождение в стране иностранцев будет изменен в сторону ужесточения. Также ведомство поручило перепроверить всех живущих в Литве белорусов и особенно россиян.

МВД Литвы поручило проверить живущих там белорусов и ужесточило правила въезда