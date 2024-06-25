БелАЗ и МАЗ подали в суд на ЕС. Что потребовали?

Опубликовано: 25.06.2024 09:06 , Обновлено: 25.06.2024

Сразу два белорусских промышленных гиганта - БелАЗ и МАЗ - подали иски в Суд Европейского союза. Головные компании белорусских холдингов БЕЛАЗ и "Белавтомаз" (МАЗ) решили оспорить решение Совета ЕС и потребовать исключить их из европейских санкционных списков, существенно ограничивающих сотрудничество западных партнёров с белорусскими автопроизволителями.

Согласно информации, опубликованной в Официальном журнале ЕС, иски белорусские компании подали ещё 7 мая, но лишь в понедельник, 24 июня, их официально зарегистрировали и приняли в производство.

Основное исковое требование заявителей - отменить решение Совета ЕС о включении их в санкционные списки, якобы за связь с Россией и прямое отношение к участию России в войне в Украине. В компаниях настаивают на том, что они попали в эти списки “по ошибочным основаниям” и называют решение европейских законодателей “незаконными”. Известно, что интересы обеих белорусских компаний будут представлять одни и те же адвокаты.

Отметим, что это не первый случай, когда белорусские компании, попавшие под действие европейских санкций, пытаются оспорить это решение через суд. Однако, успеха удалось добиться лишь немногим.

Так, в марте этого года ОАО “Белшина” в Европейском суде общей юрисдикции добилась исключения из санкционных списков ЕС, однако для этого ей пришлось доказывать собственную убыточность в годы, предшествовавшие включению компании в санкционный список. Едва ли БелАЗ или МАЗ смогут использовать аналогичную стратегию в суде.

Не исключено, что их ожидает судьба другой белорусской компании, “Белавиа”, аналогичный иск которой суд ЕС отклонил и в добавок ко всему ещё и обязал авиаперевозчика оплатить финансовые издержки, затраченные на судебное разбирательство.

Суд Евросоюза отказался снимать санкции с авиакомпании «Белавиа»