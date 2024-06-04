Беларусь установила дипломатические отношения с Эсватини. Где это?
Беларусь 4 июня установила дипломатические отношения с Королевством Эсватини. Совместное коммюнике стороны подписали в Претории (ЮАР).
Как сообщили в пресс-службе белорусского МИД, в церемонии приняли участие посол Беларуси в ЮАР Игорь Белый и высокий комиссар посольства Эсватини в ЮАР Линдиве Кунене.
“Это событие открывает возможности для развития всего комплекса отношений между двумя странами в области политического диалога, продвижения торговли и экономической кооперации, налаживания связей в области образования, здравоохранения, науки и технологий, культурного обмена”, - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
И добавили, что работа по “отдельным направлениям” сотрудничества двух стран уже ведется. Так, государства заинтересованы в формировании договорно-правовой базы белорусско-эсватинских отношений.
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Эсватини - государство в Южной Африке, которое на юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР, на востоке — с Мозамбиком. В Эсватини добывают уголь, древесину, зафиксированы небольшие месторождения золота, алмазов.
Население - 1,1 млн человек. Эсватини является членом Содружества наций, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и не только.
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Ранее Telegraf.news сообщал, что замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич 23 апреля пожаловался на отсутствие “должного уровня коммуникации” с литовскими властями. Более тесное двустороннее общение, по мнению представителя МИД, необходимо в вопросах безопасности Игналинской АЭС, которая расположена рядом с белорусской границей.
«Вызывает законное беспокойство» — МИД Беларуси пожаловался на отсутствие «коммуникации» с Литвой по АЭС