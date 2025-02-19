Беларусь пригласили на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Австрии

Опубликовано: 19.02.2025 10:09 , Обновлено: 19.02.2025

Белорусская делегация планирует принять участие в 24-й зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Она начнёт работу в четверг, 20 февраля, в австрийской Вене и продлится два дня.

Такую информацию озвучили 19 февраля в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Там сообщили, что белорусскую делегацию возглавит председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.

В планах на 20 — 21 февраля - выступления членов белорусской делегации по тематике повестки сессии ПА ОБСЕ, а также встречи с парламентариями государств — участников ОБСЕ.

В программе мероприятий помимо заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ значатся также заседания трёх общих комитетов, в которых планируют принять представители Беларуси:

по политическим вопросам и безопасности,

по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде,

по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Принять участие в прошлой летней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в румынском Бухаресте с 29 июня по 3 июля 2024 года, как ранее сообщал Telegraf.news, белорусской делегации не удалось. Тогда власти категорически Румынии отказались допускать на заседание делегации из Беларуси и России. В МИД Румынии тогда сослались на действующие визовые санкции ЕС, введённые в отношении некоторых делегатов, а также на собственную “последовательную позицию по отношению к Российской Федерации, в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины”.

Румыния отказалась пускать белорусскую делегацию на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Решение румынских властей у членов Палаты представителей Национального собрания Беларуси тогда вызвало возмущение, а Бухарест они обвинили в нарушении “всех базовых обязательств и принципов ОБСЕ”, в “откровенной предвзятости и дискриминации”.