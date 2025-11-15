Беларусь подтвердила синхронное открытие двух КПП с Польшей и назвала точное время

Опубликовано: 15.11.2025 09:22 , Обновлено: 15.11.2025

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сообщил о том, что Польша официально уведомила соседнюю сторону о готовности открыть два своих пункта пропуска. Знаменательное и долгожданное событие запланировано на 17 ноября, на 02:00 по белорусскому времени.

Согласно полученной информации, соответствующее постановление подписал Министр внутренних дел и администрации Польши. При этом для каждого из пунктов установлены свои правила движения:

Через «Кузницу» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.

Через «Бобровники» - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС (Европейского союза), стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

Беларусь подтвердила открытие приграничных КПП

Тем временем белорусская сторона заявила о своей полной готовности к возобновлению движения в сопредельных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Как сообщили в ГТК, таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, а все технические средства функционируют.

В ГТК ожидают, что открытие ещё двух польских пунктов пропуска позволит, в конечном счёте, улучшить ситуацию в приграничных регионах.

Ранее белорусский МИД на заявления Польши о планах открыть пункты пропуска заявил, что для такого решения нужно согласие двух сторон. Там подчеркнули, что «для танго нужны двое».

Польша и Беларусь не сообщали о каких-либо переговорах после этого.

МИД объявил, что Беларусь может не открыть пункты пропуска с Литвой и Польшей