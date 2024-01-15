Беларусь отправила военных в Россию

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Опубликовано: 15.01.2024 11:04 , Обновлено: 15.01.2024

Министерство обороны Беларуси сообщило 15 января, что белорусских военнослужащих отправили в Россию для прохождения там обучения. На территорию соседнего государства их переправили с помощью самолёта.

Где конкретно будет проходить обучение и как долго, в ведомстве [link href=“https://t.me/modmilby/35303” rel=“noopener” target=“_blank”] не уточнили [/link].

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“В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции”, - сообщили в Минобороны Беларуси. Там заявили, что прошедшие обучение белорусские военные потом станут инструкторами для остальных белорусских военнослужащих, которые в РФ не летали.

Ранее Телеграф сообщил, что Боннский международный центр конверсии (BICC) обновил свой ежегодный Глобальный индекс милитаризации. В 2023 году впервые за 16 лет изменился лидер этого своеобразного рейтинга, а Беларусь по-прежнему осталась в его “красной зоне”, обогнав в списке все соседние государства, за исключением воюющих России и Украины.

Беларусь в Глобальном индексе милитаризации обогнала всех соседей, кроме России и Украины