Беларусь отправила Литве свои предложения для открытия границы

Опубликовано: 12.11.2025 13:13 , Обновлено: 12.11.2025

Беларусь отправила литовской стороне свои предложения касательно восстановления нормального функционирования погранпереходов на границе. Об этом 12 ноября сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. "Мы ожидаем соответствующей реакции литовской стороны", - заявил дипломат.

Рыженков на ряду с главой Государственного пограничного комитета (ГПК) Константином Молостовым и министром внутренних дел Иваном Кубраковым 12 ноября доложили Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе и о том, что уже сделано белорусской стороной для преодоления кризиса.

По словам Рыженкова, Минск настаивает на том, чтобы полностью открыть все пункты пропуска, закрытые по инициативе литовской стороны, и восстановить “нормальное взаимодействие по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы”.

Глава белорусского МИДа подчеркнул, что открытие погранпереходов прежде всего отвечает интересам рядовых белорусов, литовцев и граждан третьих стран, передало госагентство БЕЛТА.

“Президентом даны поручения соответствующие, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственных границ. Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы”, - отчитался министр по итогам доклада Президенту.

В свою очередь глава ГПК Молостов заявил, что белорусская пограничная служба готова к полноценному возобновлению работы погранпунктов и пропуску лиц и транспортных средств на постоянной основе во всех пунктах пропуска.

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти Литвы подтвердили начало переговоров с Беларусью в виде обмена сообщениями, но заявили, что получили отказ на свое предложение забрать все литовские грузовики из Беларуси.

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