Беларусь отправила Литве свои предложения для открытия границы
Беларусь отправила литовской стороне свои предложения касательно восстановления нормального функционирования погранпереходов на границе. Об этом 12 ноября сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. "Мы ожидаем соответствующей реакции литовской стороны", - заявил дипломат.
Рыженков на ряду с главой Государственного пограничного комитета (ГПК) Константином Молостовым и министром внутренних дел Иваном Кубраковым 12 ноября доложили Президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации на белорусско-литовской границе и о том, что уже сделано белорусской стороной для преодоления кризиса.
По словам Рыженкова, Минск настаивает на том, чтобы полностью открыть все пункты пропуска, закрытые по инициативе литовской стороны, и восстановить “нормальное взаимодействие по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы”.
Глава белорусского МИДа подчеркнул, что открытие погранпереходов прежде всего отвечает интересам рядовых белорусов, литовцев и граждан третьих стран, передало госагентство БЕЛТА.
“Президентом даны поручения соответствующие, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственных границ. Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы”, - отчитался министр по итогам доклада Президенту.
В свою очередь глава ГПК Молостов заявил, что белорусская пограничная служба готова к полноценному возобновлению работы погранпунктов и пропуску лиц и транспортных средств на постоянной основе во всех пунктах пропуска.
Ранее Telegraf.news рассказал, что власти Литвы подтвердили начало переговоров с Беларусью в виде обмена сообщениями, но заявили, что получили отказ на свое предложение забрать все литовские грузовики из Беларуси.
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