Переговоры начались с отказа? Беларусь и Литва обменялись письмами

Опубликовано: 12.11.2025 12:01 , Обновлено: 12.11.2025

Власти Литвы подтвердили начало переговоров с Беларусью в виде обмена сообщениями. В Минске пока процесс разрешения кризиса не комментировали. Тем не менее в Вильнюсе заявили, что получили отказ на свое предложение забрать все литвоские грузовики из Беларуси.

На этой неделе глава Государственной пограничной службы Литвы направил своему белорусскому коллеге официальное письмо с просьбой разрешить литовским и европейским перевозчикам вернуться через закрытые для остальных машин литвоские пункты пропуска. Ответ был отрицательным.

«Согласие на открытие эвакуационного коридора для литовских и евросоюзных перевозчиков не получено», — заявил советник премьер-министра Инги Ругинене Игнас Добровольскас в среду.

В то же время он настаивал, что позиция властей Литвы остается неизменной: литовская граница открыта только для литовских и европейских перевозчиков. В свою очередь Минск настаивает на возобновлении полноценной работы КПП для всех машин.

Это уже вторая неудачная попытка Литвы решить вопрос после ее же решения закрыть границу. На прошлой неделе Беларусь аналогичным образом отклонила запрос на временное открытие пункта пропуска «Шальчининкай», отправленный начальнику белорусского погранперехода.

«Организовать переговоры»

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с главами силовых и дипломатического ведомств. Согласно официальному сообщению, Александр Лукашенко, «с учетом обращения литовской стороны», поручил министру иностранных дел Максиму Рыженкову «организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации».

Межведомственную координацию этого процесса, как сообщается, поручено возглавить госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу, известному своей жесткой риторикой.

120 евро в сутки и возможная конфискация

Пока идет дипломатическая переписка, ситуация для водителей и владельцев застрявших фур усугубляется. Белорусские власти начали перемещать грузовики на специальные стоянки по соображениям безопасности.

При этом, как ранее заявлял Лукашенко, за каждый припаркованный на территории Беларуси литовский грузовик будет взиматься плата в размере 120 евро в сутки за охрану, которую осуществляют представители МВД. При этом водителям застрявших фур предоставлена возможность покинуть территорию страны, но без своих грузовиков.

Пока стороны обмениваются письмами и заявлениями, бизнес на границе несет убытки. И пока разрешение этого кризиса выглядит маловероятным без серьезного внешнего давления или решения одной из сторон пойти на уступки.