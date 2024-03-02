Беларусь отменила визы для 73 стран на время "Славянского базара в Витебске"

Опубликовано: 02.03.2024 09:32 , Обновлено: 02.03.2024

Для участников и гостей XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" белорусские власти решили ввести безвизовый режим. Соответствующее распоряжение 1 марта подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Въехать в страну без визы в период проведения фестиваля можно будет лишь при соблюдении ряда условий.

Основные мероприятия традиционного летнего фестиваля в Витебске в этом году пройдут с 11 по 14 июля, однако безвизовый режим будет действовать дольше. Он продлится в общей сложности 17 дней - с 4 по 21 июля 2024 года .

В Администрации Лукашенко сообщили, что визовые “преференции” для организаторов и участников фестиваля установили для граждан 73 стран. Для того, чтобы въехать в Беларусь без визы, необходимо соблюсти ряд обязательных условий, которые прописал в своем распоряжении президент, а именно:

въезжающий должен иметь действительные документы для выезда за границу,

участники фестиваля обязаны иметь официальное приглашение Центра культуры “Витебск” или Министерства культуры,

гости фестиваля обязаны иметь на руках оригинальный или электронный билет на мероприятия в Летнем амфитеатре либо концертном зале “Витебск”.

Для граждан 12 государств, в том числе Индии, Ирана, Египта, обязательно наличие действительного “шенгена”.

“При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия”, - говорится в документе, опубликованном на сайте Администрации президента.

Гостей фестиваля также освободили от уплаты пошлины за регистрацию временного пребывания на территории Беларуси, а иностранных индивидуальных предпринимателей и организации - от подоходного налога.

По чём билеты?

Отметим, что продажа билетов на некоторые мероприятия “Славянского базара в Витебске” стартовала ещё в феврале. Чтобы побывать на торжественном открытии фестиваля (как правило, цены на этот концерт - одни из самых высоких), придётся выложить от 60 до 230 рублей .

Центра культуры “Витебск” объявил акцию: до 19 марта при покупке трёх билетов в кассах Центра на каждый третий билет будет предоставляться скидка в 33% от наименьшей стоимости билета.