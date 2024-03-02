Беларусь отменила визы для 73 стран на время "Славянского базара в Витебске"
Для участников и гостей XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" белорусские власти решили ввести безвизовый режим. Соответствующее распоряжение 1 марта подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Въехать в страну без визы в период проведения фестиваля можно будет лишь при соблюдении ряда условий.
Основные мероприятия традиционного летнего фестиваля в Витебске в этом году пройдут с 11 по 14 июля, однако безвизовый режим будет действовать дольше. Он продлится в общей сложности 17 дней - с 4 по 21 июля 2024 года .
В Администрации Лукашенко сообщили, что визовые “преференции” для организаторов и участников фестиваля установили для граждан 73 стран. Для того, чтобы въехать в Беларусь без визы, необходимо соблюсти ряд обязательных условий, которые прописал в своем распоряжении президент, а именно:
- въезжающий должен иметь действительные документы для выезда за границу,
- участники фестиваля обязаны иметь официальное приглашение Центра культуры “Витебск” или Министерства культуры,
- гости фестиваля обязаны иметь на руках оригинальный или электронный билет на мероприятия в Летнем амфитеатре либо концертном зале “Витебск”.
Для граждан 12 государств, в том числе Индии, Ирана, Египта, обязательно наличие действительного “шенгена”.
“При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия”, - говорится в документе, опубликованном на сайте Администрации президента.
Гостей фестиваля также освободили от уплаты пошлины за регистрацию временного пребывания на территории Беларуси, а иностранных индивидуальных предпринимателей и организации - от подоходного налога.
По чём билеты?
Отметим, что продажа билетов на некоторые мероприятия “Славянского базара в Витебске” стартовала ещё в феврале. Чтобы побывать на торжественном открытии фестиваля (как правило, цены на этот концерт - одни из самых высоких), придётся выложить от 60 до 230 рублей .
Центра культуры “Витебск” объявил акцию: до 19 марта при покупке трёх билетов в кассах Центра на каждый третий билет будет предоставляться скидка в 33% от наименьшей стоимости билета.