Беларусь открыла третью за год погранзаставу на границе с Украиной

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Опубликовано: 10.09.2025 14:00 , Обновлено: 10.09.2025

Государственный пограничный комитет Беларуси в среду, 10 сентября, заявил об открытии ещё одной заставы на границе с Украиной. Это уже третье подразделение, введённое белорусскими пограничниками в строй на южной границе страны с начала 2025 года.

Новая застава “Асаревичи” появилась на участке Гомельской пограничной группы, в Брагинском районе. Кадрами с заставы перед торжественной церемонией её открытия Государственный пограничный комитет поделился в своих соцсетях.

























В начале этого года, как ранее рассказал Telegraf.news, украинское издание «Страна» опубликовало в своём Telegram-канале видео, где показало, как выглядит граница с Беларусью с их стороны. На кадрах видно, что дорога загорожена большими валунами, а также противотанковыми ежами, сигнальными столбами и строительным мусором. Кроме того, вдоль трассы протянули ограждения из колючей проволоки.

В Украине показали, как теперь выглядит граница с Беларусью с их стороны