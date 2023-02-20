Беларусь может развернуть до 2 млн военных — Генштаб

Опубликовано: 20.02.2023 08:21 , Обновлено: 20.02.2023

Заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Богодель в эфире гостелеканала СТВ рассказал о численности белорусской армии и на сколько она может быть увеличена при необходимости.

Он напомнил, что, по словам Александра Лукашенко, «мы можем развернуть до полумиллиона». Однако отметил, что это «если так сказать, только что касается Вооруженных Сил».

«На самом деле, военные организации государства не ограничиваются только Вооруженными Силами. Органы пограничной службы, внутренние войска, Следственный комитет, органы государственной безопасности», — заявил Богодель.

Исходя из этого представитель Генштаба подчеркнул, что «реальные возможности» — это «1,5-2 миллиона»

Также замначальника похвалился, что белорусская армия на сегодня «действительно боеспособна и готова, и мобильна, и современна». А что касается ПВО, то, по его словам, «ничего подобного и совершенного, чем у нас, на Европейском континенте нет».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 16 февраля на встрече со СМИ назвал условие, при котором войска Беларуси будут воевать на стороне России против Украины.