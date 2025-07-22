Беларусь и Турция расширили сроки безвиза. Но не для всех

Опубликовано: 22.07.2025 08:56 , Обновлено: 22.07.2025

Беларусь и Турция подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимной отмене виз, действующее с 2013 года. Поправки в документ расширили сроки безвизового пребывания белорусов в Турции, но не для всех.

Как рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, церемония подписания протокола состоялась 21 июля 2025 года. С белорусской стороны свою подпись под протоколом поставил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, с турецкой – чрезвычайный и полномочный посол Гючлю Джем Ышик.

После того, как документ пройдёт все стадии ратификации и вступления в законную силу, для некоторых белорусов в разы увеличится максимально допустимый период безвизового пребывания в Турции.

Речь о водителях и членах экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, воздушных судов гражданской авиации и морских судов, которые выполняют международные перевозки грузов и пассажиров. Сейчас они, как и все остальные граждане Беларуси, могут непрерывно находиться в Турции без виз в течение 30 дней с даты въезда, а после вступления поправок в силу этот срок увеличится до 90 дней .

Увеличится и общая продолжительность безвизового пребывания в стране для этой категории белорусов - с нынешних 90 дней до 180 дней .

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