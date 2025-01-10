Беларусь и Россия с 11 января ввели взаимное признание виз

Опубликовано: 10.01.2025 19:55 , Обновлено: 10.01.2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что после "выполнения необходимых процедур" между нашей страной и Россией вступает в силу взаимное признание виз. К слову, соглашение об этом правительства двух государств подписали ещё в 2020 году.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее сухопутный участок белорусско-российской границы могли пересекать только жители РБ и РФ. Начиная с завтрашнего дня, обе страны взаимно будут признавать визы, которые дают право на въезд и пребывание на территории Беларуси и России, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

В МИД объяснили, что теперь иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают, выезжают, временно пребывают или следуют транзитом по территориям РБ и РФ в визовом режиме и имеют визу государства одной из двух стран, а также документ, удостоверяющий личность (важно, чтобы его признавали оба государства), могут совершать аналогичные действия по территориям РБ и РФ в течение срока действия такой визы.

“В случае, если для указанных лиц в одной стране действует безвизовый режим, а в другой визовый, то для въезда в последнюю и пребывания там, помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется виза. Срок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территориях Беларуси и России исчисляется с даты въезда на территорию одного из государств с территории третьего государства”, — добавили в ведомстве.

Пункты въезда

Согласно документу, власти предусмотрели 6 пунктов пропуска для въезда на территорию Беларуси и России, а именно:

Юховичи – Долосцы (Опочка – Новополоцк), Езерище – Невель (Киев – Санкт-Петербург), Лиозно – Кругловка (Витебск – Смоленск), Редьки – Красная Горка (Минск – Москва), Звенчатка – Дубовичка (Бобруйск – Москва), Селище – Новозыбков (Гомель – Брянск).

При этом в ведомстве добавили: пересечение сухопутного участка белорусско-российской границы по другим путям “не допускается” и будет расцениваться как “нарушение государственной границы”. Также в МИД подчеркнули, что страны сохраняют за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории.

[info_b]Особый порядок въезда в Россию будет действовать для граждан Украины. Им разрешено въезжать в РФ через пункт пропуска в аэропорту “Шереметьево” и автомобильный пункт пропуска “Лудонка”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Польша решила сократить количество выдаваемых виз. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Польши Хенрика Мосьцицкая-Дендис, комментируя принятый в декабре 2024 года пакет законопроектов, направленных на ужесточение визовой системы.

Польша решила ужесточить правила выдачи виз белорусам