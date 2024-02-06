Беларусь и Россия решили объединить списки экстремистов. Что это значит?

Опубликовано: 06.02.2024 18:06 , Обновлено: 06.02.2024

Беларусь и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. И объяснил, почему.

Слова Крутого привело госагентство БелТА:

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот – которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот».

Крутой добавил, что «здесь нужна большая координированность силовых ведомств». И предположил, что «в ближайшее время это будет решено».

Ранее Телеграф писал, что МВД Беларуси удалило запись в списка экстремистов о Романе Протасевиче. Об этом сообщило агентство ТАСС, указав, что опубликованный на сайте МВД Беларуси перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, был изменён.

МВД Беларуси исключило Протасевича из списка экстремистов