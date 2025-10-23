Банки Беларуси попали под санкции ЕС - Reuters

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Опубликовано: 23.10.2025 10:24 , Обновлено: 23.10.2025

Европейский союз 23 октября утвердил 19-й пакет санкций против России. Об этом в своих соцсетях написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По информации агентства Reuters, под санкции, в числе прочих, попали и белорусские банки.

Обновлено Под санкции ЕС попали три белорусских банка: «Альфа Банк», «Сбер Банк» и «Банк ВТБ (Беларусь)».

Каллас уточнила, что 19-й пакет европейских санкций нацелен главным образом на российские банки, криптовалютные биржи, компании-партнёры России в Индии и Китае. Кроме того, ЕС расширил визовые санкции, внеся в списки ряд новых российских дипломатов.

В свою очередь Давид Ван Вила, министр иностранных дел Дании, председательствующей в Европейском совете, сообщил, что под санкции попала очередная порция судов “теневого флота” России - список пополнили 117 новых судов, что довело общее число попавших под европейские санкции судов до 564.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что в новом санкционном списке оказались также банки в Казахстане и Беларуси (какие именно - пока не уточняется).

Источники в дипломатических кругах ЕС сообщили агентству Reuters, что в список будут включены четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Китая, среди них — два нефтеперерабатывающих завода, торговая компания и ещё одна компания, которая, по мнению ЕС, помогает России обходить введённые ранее санкций в нефтяном и других секторах.

Что касается запрета на поставки российского СПГ, то европейские страны договорились, что он будет вводиться в два этапа: краткосрочные контракты истекают через шесть месяцев, а долгосрочные — с 1 января 2027 года. Полный запрет вступает в силу на год раньше, чем предложенная Комиссией дорожная карта по прекращению зависимости блока от российского ископаемого топлива.

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти США 22 октября также объявили о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - “Роснефти” и “Лукойла” - и пригрозили Москве “дальнейшими действиями” в случае, если та не прекратит “бессмысленную войну” с Украиной.

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и пригрозили новыми