"Атмосфера не самая приятная" - Макей рассказал, кто и кого оскорблял на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Опубликовано: 25.09.2022 22:36 , Обновлено: 25.09.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что не очень доволен "атмосферой" на Генассамблее ООН. По его словам, ему довелось слышать оскорбления от "великих мира сего". В адрес кого - Владимир Макей не уточнил.

“Я для себя отметил характерные, с моей точки зрения, черты нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это тотальная радикализация, глубокая конфронтационность и губительная обвинительная риторика. Атмосфера здесь не самая приятная и комфортабельная”, - признался Владимир Макей.

По его утверждениям, он “не увидел желания, особенно великих мира сего, слышать и услышать друг друга, к сожалению”.

Глава МИД Беларуси сокрушался, что “цивилизацией” в Нью-Йорке не пахнет “в подавляющем случае”.

“Доходит иногда на выступлениях, в том числе и на заседаниях Совета Безопасности ООН, до каких-то личностных оскорблений, что абсолютно неприемлемо для дипломатов”, - пожаловался Владимир Макей.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, рассказал 25 сентября, что провел 10 тайных кулуарных встреч с представителями ЕС и США и не только. Впрочем, в Нью-Йорке были и такие иностранные дипломаты, что не просили скрывать факт разговора с Владимиром Макеем.

«Смотрю на это со смехом» — Макей рассказал, что тайно встретился с западными дипломатами в Нью-Йорке