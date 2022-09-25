"Смотрю на это со смехом" - Макей рассказал, что тайно встретился с западными дипломатами в Нью-Йорке

💼 Официально

Опубликовано: 25.09.2022 17:06 , Обновлено: 03.10.2022

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, рассказал 25 сентября, что провел 10 тайных кулуарных встреч с представителями ЕС и США и не только. Впрочем, в Нью-Йорке были и такие иностранные дипломаты, что не просили скрывать факт разговора с Владимиром Макеем.

По словам белорусского министра, ему пришлось молчать о западных лицах, которые в таких встречах участвовали, по их просьбе.

По его словам, в Европе действует “палочная дисциплина и муштра”, которая не позволяет их дипломатам встречаться с ним гласно. Также Владимир Макей, по его словам, даже “пошутил”, встреча с ним американских дипломатов “может разрушить США”.

Владимир Макей заявил, что смотрит на это “со смехом”, так как ему не нужны встречи ради публикаций. Зачем он всё-таки о них рассказал СМИ, он не объяснил.

Глава МИД Беларуси, однако, поделился, чем они закончились. По словам Владимира Макея, встречи важны были сами по себе, так как ему таким образом удалось продолжить контакты, каналы коммуникации, “которые очень важны для обмена информацией, доведения своей позиции”, [link href=“https://t.me/belta_telegramm/157553” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Также Владимир Макей рассказал, что достиг договоренностей о некоторых дальнейших перспективах. Но о каких конкретно, не сказал, уточнив, что “не питает розовых надежд”.

“Голос Беларуси будет услышан”, - сделал вывод министр.

Зато генсек ООН Гутерриш решил провести встречу с Владимиром Макеем без завесы тайны. Это стало понятно после того, как МИД Беларуси открыто об этом заявил и даже опубликовал фото.

Она произошла 24 сентября после того, как глава МИД Беларуси выступил на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также не побоялись признаться в разговоре с белорусским министром его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.

Кроме встреч, Владимир Макей выделил время для фотографии с деревом на территории штаб-квартры ООН в Нью-Йорке.

https://twitter.com/BelarusMID/status/1573380982199439361?s=20&t=kSxdsoPQL0MCLbI_ru6-rg

А 2015 году его по инициативе Беларуси посадили в честь 70-летия окончания Второй мировой войны на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Называется оно “Дерево мира и единства”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава белорусского правительства летом признался, что тоже заметил “сигналы” с Запада. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 августа заявил, что, несмотря на санкции, с Запада поступает «очень много сигналов о готовности работать с нами».

Новость Телеграф