Аналог "Орешника" в Беларуси? Разместят ли США в Германии новейшие установки Typhon

Опубликовано: 18.07.2025 08:39 , Обновлено: 18.07.2025

Германия планирует приобрести американские ракетные установки Typhon, способные поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Таким образом она может стать первой европейской страной—покупателем новейших американских пусковых установок. Узнали, что это за оружие и на что нацелено.

До недавнего времени пусковые комплексы средней дальности были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией (ДРСМД, подписан в 1987 году, расторгнут в 2019-м).

Ракетный комплекс наземного базирования Typhon создан в США, чтобы запускать как крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км), так и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность до 500 км), но также и ракеты дальностью до 2500 км.

В 2019 году США приступили к созданию комплексов для ВМС и наземных сил, а в 2023 году ввели в строй. Typhon предназначен как раз для последних.

Америка дала добро Берлину на размещение ракетных комплексов после известий, что Россия намерена установить в Беларуси аналогичные “Орешники”. В Германии сделку восприняли с энтузиазмом.

“Это позволит Германии значительно повысить свой собственный оборонный потенциал, а также значительно увеличить свой потенциал сдерживания, а также потенциал Европы”, - заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне.

Писториус признал, что радиус действия комплекса, составляющий до 2500 километров, технически позволит наносить удары по территории России, но подчеркнул, что он будет служить исключительно в качестве оборонительной меры.

Глава Пентагона, в свою очередь, приветствовал заинтересованность Германии в приобретении этой системы, заявив о поддержке более тесного трансатлантического сотрудничества в области обороны.

В Германии не скрывают, что интерес к Typhon вызван усилиями по недавно объявленной модернизации ее вооруженных си. Радиус же действия ракет простирается вглубь Восточной Европы, в том числе территорий России и Беларуси.

Закупка Германией системы Typhon станет первым размещением системы Typhon в Европе. Однако окончательное соглашение остается предметом дальнейших переговоров и технической оценки.

Но даже в случае, если Берлин и Вашингтон не придут к конкретной сделке, по данным российских СМИ, США намерены разместить свои комплексы средней и меньшей дальности в 2026 году в Германии на ротационной основе. Такая договоренность была достигнута еще при администрации президента США Джо Байдена.

Предполагается, что в дивизион войдут батареи Typhon, батареи реактивных систем залпового огня повышенной мобильности (HIMARS) с ракетами PrSM (с дальностью более 500 км) и гиперзвуковые ракетные комплексы Dark Eagle (они же Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, c дальностью более 2775 км).

Напомним, что в конце прошлого года стало известно о готовности России разместить на территории Беларуси новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

В свою очередь, Президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил, что хочет, чтобы “Орешник” стал оружием сдерживания.

По его словам, он не хотел бы применять ядерное оружие в случае угрозы, а неядерный «Орешник» мог бы стать альтернативой для сдерживания. Также Александр Лукашенко рассказал, какие финансовые причины побудили не «бросаться в крайности» с оснащением белорусской армии боевыми дронами.

Лукашенко рассказал, почему попросил Путина разместить «Орешник» в Беларуси и причем тут деньги