Аэропорт Вильнюса закрыли на 5 часов из-за воздушных шаров

Опубликовано: 10.04.2026 09:54 , Обновлено: 10.04.2026

В ночь на 10 апреля Вильнюсский аэропорт вновь закрывали из-за воздушных шаров, которые часто используют контрабандисты для переправки своих незаконных грузов через государственную границу. На этот раз воздушное пространство над аэропортом было закрыто целых 5 часов, что затронуло, по оценке литовской стороны, более 3000 пассажиров.

Как сообщил литовской радиостанции LRT советник Национального центра управления кризисами Литвы Дариус Бута, накануне вечером специалисты зафиксировали порядка 20 навигационных знаков, типичных для контрабандных воздушных шаров. По предварительным оценкам литовских экспертов, как минимум часть воздушных шаров были намеренно направлены в сторону аэропорта Вильнюса.

В результате работу воздушной гавани пришлось приостановить ​​до утра пятницы: аэропорт не принимал и не выпускал самолёты с 22:30 9 апреля в течение 5 часов. Из-за этого восемь рейсов пришлось перенаправить в аэропорт Каунаса, два — в аэропорт Риги, девять рейсов пришлось вовсе отменены, ещё пять — задержать. В результате, по оценкам литовских властей, ограничения затронули более 3000 пассажиров. Не исключено, что это повлияет на график некоторых рейсов, намеченных на 10-11 апреля.

Что касается самих воздушных шаров, пока не известно, перевозили ли они какой-либо груз - об обнаружении упавших зондов литовские ведомства официально пока не отчитывалось.

Кстати, нынешний инцидент - первый в этом месяце. В последний раз Вильнюсский аэропорт закрывали из-за воздушных шаров контрабандистов 31 марта. Всего же с начала 2026 года работа столичного аэропорта прерывалась по этой причине уже семь раз.

За прошлый год, как подсчитали литовские специалисты, воздушные шары сорвали более 300 рейсов в аэропортах страны, затронув 47 000 пассажиров. Из-за этого литовские аэропорты в прошлом году не работали в общей сложности почти 60 часов.

Напомним, прекращение полетов метеорологических зондов, используемых для контрабанды, через границу Литвы и Беларуси официальный Вильнюс называет одним из главных условий для возобновления нормальных контактов с Минском.

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