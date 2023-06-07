"Абсолютно точно знаем факты" - Рыбаков рассказал, как Беларусь проиграла Словении выборы в Совбез ООН

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.06.2023 08:17 , Обновлено: 13.11.2024

Постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь проиграла выборы в Совбез ООН, потому что Запад "принуждал" страны голосовать за Словению. По его словам, власти Беларуси "разочарованы результатами выборов".

“Мы абсолютно точно знаем факты принуждения к голосованию за Словению. Конкретной стране говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы полностью отрежем финансирование на проекты развития, по линии технической помощи и так далее”, - утверждает белорусский дипломат.

В то же время Валентин Рыбаков утверждает, что не унывает и не жалеет. “Это один из редких случаев, когда процесс не менее важен, чем результат. Мы провели огромное количество встреч с представителями разных стран, в ходе которых нам удалось довести правдивую информацию о ситуации в Беларуси, о нашем отношении к региональным и глобальным проблемам”, - передает его слова БелТА.

[info_b]Напомним, что во вторник, 6 июня, Генеральная ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности на новый срок 2024-2025 годы. За Словению проголосовали 153 страны (80,1%), за Беларусь — 38 (19,9%).[/info_b]

Новыми членами Совбеза станут:

Сьерра-Леоне,

Алжир,

Южная Корея,

Гайана,

Словения.

“Весь мир изменился”

Министр иностранных дел Словении Таня Файон после того, как ее страна победила Беларусь в выборах в Совбез заявила: “Мы все союзники в вопросе о том, что мы хотим мира и стабильности. Мы считаем, что Словения может внести в это свой вклад”.

По ее словам, война в Украине представляет проблему в области безопасности для всего европейского региона. “У нас уже есть опыт Западных Балкан, кровопролитной войны 30 лет назад. Поэтому для нас крайне важно на международной арене принимать участие в работе по достижению мира и стабильности. И это касается не только войны в Украине — и в то же время эта война оказывает на нас прямое воздействие. Весь мир изменился с тех пор, как она началась», - заявила она.

Прошли выборы членов Совбеза ООН между Словенией и Беларусью. За кого проголосовали?