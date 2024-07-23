Белорусам предложили оценить эстетичность газовых баллонов, мешков с зерном и бриллиантов. Зачем?

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Опубликовано: 23.07.2024 17:35 , Обновлено: 23.07.2024

Госстандарт Беларуси предложил неравнодушным жителям Республики принять участие в голосовании за самую красивую упаковку и внешний вид товара. По информации ведомства, это необходимо для того, чтобы впоследствии присвоить продукту знак качества. Так, у белорусов есть ещё 3 дня, чтобы успеть оценить "эстетичность" пультов управления, газовых баллонов, микросхем, комбикорма, дорожных шин и много другого.

В январе этого года Александр Лукашенко учредил Государственный знак качества — пятиугольник с перевёрнутой буквой «К» и надписью «Беларусь». Ожидается, что отметка появится на лучших товарах отечественного производства. Все они должны быть произведены юрлицами на территории Беларуси и отвечать 5 главным критериям:

безопасность;

экологичность;

инновационность;

технологичность;

эстетичность.

И если первые 4 будут оценивать специальные органы, то пятый критерий — эстетичность — оставили за белорусами. Так, на сайте Госстандарта предложили выбрать товары, внешний вид которых учитывает «информационную выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления продукции».

Более 600 позиций представлены в трёх группах: продовольственные, промышленные и товары производственно-технического назначения. И если, например, оценить этикетку и внешний вид мороженого, бутылки шампанского, колбасы, шоколада или сыра ещё можно, то как оценить эстетичность комбикорма, пульта управления и микросхем? Предлагаем вам самим ответить на этот вопрос и полюбоваться некоторыми представленными товарами. 1. Карбамид приллированный (ОАО «Гродно Азот»).

2. Комбикорм экономичный продукционный для лососёвых рыб (ЗАО «БНБК»).

3. Установка водоподготовки блочно-модульная безнапорная (УП «Полимерконструкция»).

4. Керамзит фракция 10/16 мм (ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»).

5. Бокс для телят (ОАО «Инвет»).

6. Бриллианты (ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»).

7. Аккумуляторная стартерная батарея Master (ООО «Зубр Энерджи»).

8. Солод пивоваренный ячменный карамельный (ОАО «Белсолод»).

9. Аппарат квантовой терапии «Витязь» (ОАО «Витязь»).

10. Тиски станочные с ручным приводом (ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей»).

[info_b]С полным списком товаров отечественного производства, внешний вид которых предложили оценить белорусам, можно ознакомиться на сайте Госстандарта, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Совет Министров Беларуси определил, какими способами в магазинах будут выделять товары с Государственным знаком качества, а какая отечественная продукция его не получит.

Совмин Беларуси постановил «выделить» в магазинах товары со знаком качества. А какие его не получат?