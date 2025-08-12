Литовский генерал объяснил, почему не сбили БПЛА-нарушитель - "может взорваться на белорусской территории"

Опубликовано: 12.08.2025 22:01 , Обновлено: 19.08.2025

Генерал-лейтенант литовской армии Ремигиюс Балтренас, занявший в июле должность главы Международного штаба НАТО, заявил, что Литва не сбивала БПЛА, влетевшие в воздушное пространство из-за нескольких опасений.

Он уточнил, что самый большой риск заключается в том, что при пуске снаряда или ракеты нельзя точно предугадать, где он приземлится.

“Ракета, уничтожающая простой беспилотник, возможно, случайный и летящий из Беларуси, может взорваться на белорусской территории. Какие последствия это может иметь? Пусть каждый делает выводы сам”, - пояснил литовский генерал.

Ранее литовские власти уже заявили, что два беспилоника, нарушившие воздушное пространство страны, попали в него, скорее всего из-за действий украинских ПВО, которые дезориентировади российские БПЛА “Герань”.

Власти Беларуси не комментировали заявления Вильнюса, хотя там настаивали, что оба дрона летели со стороны именно Беларуси, но были запущены Россией в Украину.

Также по словам Балтренаса, литовские военные опасаются, что могут сбить вместо дронов гражданские авиасуда.

Тем не менее литовский генерал Балтренас уточнил, что страны НАТО постоянно сталкиваются с проблемой залетных дронов.

“Начну с сути угрозы. В контексте НАТО это не является чем-то из ряда вон выходящим. На юге - в Румынии, Болгарии, на границе с Украиной - практически каждую неделю прилетают подобные беспилотники”, - рассказал он.

“В некоторых случаях речь идёт даже о боевых беспилотниках, которые, поскольку украинская система ПВО их дезактивирует, отклоняются и влетают в воздушное пространство НАТО. У этих стран схожие трудности, с которыми сейчас сталкиваются литовские военные”, - сообщил генерал.

Ранее Telegraf.news писал, что Следственный комитет Беларуси объявил, что возбудил уголовное дело из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Минске и опубликовал кадры с места падения.

На кадрах виден момент падения дрона. Также крупным планом СК показал надписи на украинском языке: «Не трогать, подвижная часть», «А95 и выше, моторное масло «API (FD), смесь 50:1».

СК опубликовал видео падения беспилотника в Минске