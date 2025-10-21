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ЖКХ запретило белорусам выбрасывать "умные" лампочки. Что делать, чтобы не получить штраф 1260 рублей?

ЖКХ запретило белорусам выбрасывать "умные" лампочки. Что делать, чтобы не получить штраф 1260 рублей?
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В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, как правильно утилизировать "умные" лампочки. Оказывается, просто выбросить перегоревший прибор в урну с бытовыми отходами нельзя - это могут расценить как нарушение правил. Разобрались, как правильно поступить, чтобы не "заработать" штраф в 1260 рублей.

Белорусы всё чаще используют “умные” приборы в доме, поскольку большинство из них - это не столько дань моде на всё высокотехнологичное, сколько реальный способ сделать свою жизнь удобнее и даже сэкономить семейный бюджет. “Умные” лампочки тому отличный пример. Они не только помогают в буквальном смысле по щелчку менять атмосферу в доме, меняя свой цвет и яркость, в зависимости от выбранного режима, но и дают возможность сэкономить на электроэнергии за счёт энергоэффективного потребления.

По сути, это чуть больше чем просто лампочка, это фактически маленький технологический прибор, поэтому он и требует особой утилизации, когда отслужит свой срок.

Как пояснили в Минском городском жилищном хозяйстве, “умные” лампочки, как и обычные энергосберегающие лампочки, относятся к малоопасным отходам 4 класса. Всё дело в том, что при их производстве используются отдельные электронные компоненты с потенциально вредными для окружающей среды веществами. Чтобы они не попали в экосистему, в обычную урну их выбрасывать нельзя.

Вместо этого перегоревшую “умную” лампочку следует сдать в специализированный пункт приема или оставить в специальном контейнере, которые начали устанавливать в некоторых торговых центрах и магазинах Беларуси. Оттуда “умные” лампочки отправляют на вторичную переработку, где из них могут извлечь ценные компоненты.

Напомним, согласно п. 7 ст. 19 закона “Об обращении с отходами”, белорусы обязаны не просто собирать отходы, но и делать это правильно

  • разделяя по видам согласно условиям, созданным для этого организациями, которые отвечают за оказание услуг ЖКХ в вашей местности. За нарушение требований законодательства об обращении с отходами, согласно ч. 3 ст. 16.44 КоАП Беларуси, физлицам грозит штраф до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе в Беларуси утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов. В самих правилах появились формулировки, которых не было в предыдущей редакции правил.

Минздрав запретил белорусам делать это в многоэтажках с 23:00 до 7:00

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