Минздрав запретил белорусам делать это в многоэтажках с 23:00 до 7:00

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Опубликовано: 15.10.2025 10:11 , Обновлено: 15.10.2025

В Беларуси утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов. Соответствующее постановление Министерства здравоохранения было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 14 октября, но официально вступит в силу только 1 мая 2026 года. Посмотрели, какие новые правила прописало в нём ведомство.

Новый документ оказался более лаконичным, чем постановление 2015 года, которое он заменил. В нём оставили лишь требования к содержанию и эксплуатации многоквартирных, блокированных, одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, оставив за скобками многие технические моменты, прописанные в других нормативно-правовых актах.

Между тем, в самих правилах появились формулировки, которых не было в предыдущей редакции документа. Так, в частности, в нём прописали запрет на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в многоквартирных жилых домах в ночные часы - с 23:00 до 7:00 . Исключение допускается лишь для коммунальных служб, которые занимаются сбором и вывозом мусора.

В новых правилах Минздрав также прописал чёткие сроки работ по ликвидации последствий коммунальных аварий, таких как протечка, затопление, засор канализации и так далее. Эксплуатирующей организации нормативным актом выделяется всего один день на удаление сточных вод и ещё три дня на проветривание, уборку вспомогательных помещений и дезинфекцию (при ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах канализации).

Изменили также требования к уборке мусороприемных камер. Раньше сам мусоропровод и мусороприемные камеры должны были проходить дезинфекцию не реже 1 раза в квартал. По новым правилам в тёплое время года мойку камер с последующей дезинфекцией должны проводить не реже 1 раза в месяц .

[inf]Полностью с новыми правилами и санитарными нормами, которые полноценно заработают с 1 мая 2026 года, можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) вынесло на общественное обсуждение законопроект об изменении Жилищного кодекса Беларуси. В случае его принятия в стране изменятся правила выселения белорусов из жилого помещения при определённых жизненных обстоятельствах. Узнали подробности.

МинЖКХ предложило запретить выселять некоторых белорусов из жилья