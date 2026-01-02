ЖКХ предложило жителям Минска бесплатные лопаты. Но с условием

Опубликовано: 02.01.2026 11:58 , Обновлено: 02.01.2026

В ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) столицы Беларуси обратились к жителям с предложением "стать частью команды" и присоединиться к уборке снега во дворах. И речь не о новых вакансиях. Таким образом коммунальщики попросили о помощи.

Как это работает?

Нужно найти адрес ближайшего пункта выдачи инвентаря в списке;

предварительно позвонить по телефону. Это нужно для согласования времени получения инвентаря;

получить инвентарь.

После уборки ЖКХ попросило минчан возвращать инвентарь в тот же пункт и работать в перчатках, соблюдая осторожность.

Также в ведомстве не забыли напомнить, что с 2025 года убирать снег вокруг своих машин — это обязанность автовладельцев. Убирать снег нужно вокруг собственного автомобиля на расстоянии не менее 1 метра.

Ранее мы писали, что снег, оказывается, нужно тоже убирать по правилам. Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв рассказал, что отдельных нормативов для этого не предусмотрено, однако есть нюанс, из-за которого можно нарваться на штраф.

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