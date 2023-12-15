ЖКХ поставило экспериментальные ящики в подъездах домов Минска. Зачем?

Опубликовано: 15.12.2023 08:05 , Обновлено: 15.12.2023

В Минском ЖКХ сообщили 14 декабря, что начали "информационный" проект, который называется "Всему свое место". В его рамках в подъездах многоквартирных домов столицы решили установить специальные ящики.

Коммунальщики предложили выбрасывать туда “ненужные рекламу, визитки, буклеты, листовки из почтовых ящиков”.

Впрочем, эксперимент решили провести не во всех домах, а лишь в 75. Видимо, чтобы минчане не путали и не бросали ненужную рекламу другу другу в почтовые, на специальных ящиках сделали надпись “Сдай рекламу тут”.

Ранее Телеграф писал, что в Жилищно-коммунальном хозяйстве Минска в очередной раз напомнили водителям, чтобы те чистили снег вокруг своих автомобилей. Прописана ли такая обязанность в документах и касается ли это жителей регионов

ЖКХ Минска «обязало» водителей чистить снег вокруг машин. А что говорит закон?