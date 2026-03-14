ЖКХ объявило о старте субботников в Минске. Прямо в эти выходные

Опубликовано: 14.03.2026 08:50 , Обновлено: 14.03.2026

В минском ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) в официальном канале сообщили, что 14 марта во всех районах и микрорайонах столицы пройдут субботники.

Всех желающих позвали поучаствовать на добровольных началах. Взамен предложили «круг единомышленников» и «отлично проведенное» время.

В ЖКХ уточнили, что во всех районах Минска подготовлен инвентарь, а от участников уборки потребовали «одеться удобно и взять с собой хорошее настроение».

Старт субботников наметили на 9:00 утра.

Напомним, что в Гомеле также объявили субботники на эти выходные. В официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома (городского исполнительного комитета) Владимира Привалова появился призыв ко всем неравнодушным жителям областного центра выйти на субботник уже в ближайшую субботу, 14 марта.

В Гомеле объявили первый весенний субботник. Обязательный или добровольный?