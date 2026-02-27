ЖКХ напомнило белорусам об обязательных спецпакетах на улицах

Опубликовано: 27.02.2026 11:31 , Обновлено: 27.02.2026

Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) 27 февраля напомнило белорусам об обязанности, которая возложена, по их словам, на "всех участников городского сообщества" и обретает особую актуальность с приходом весны.

Речь о поддержании санитарного порядка на территориях общего пользования - в городских парках, скверах и прочих общественных пространствах. От этого, как отметила замначальника управления жилищного хозяйства МинЖКХ Надежда Севрук, напрямую зависят комфорт и безопасность городской среды.

Особую проблему для коммунальщиков традиционно создаёт не только бытовой мусор, пока скрывающийся под слоем снега, но и продукты жизнедеятельности животных.

Представительница МинЖКХ с сожалением констатировала, что ведомство “продолжает фиксировать случаи”, когда владельцы собак не убирают за своими питомцами на прогулке, а это, по словам специалистов, приводит к “ухудшению санитарного состояния общественных территорий”.

Между тем, обязанность владельцев собак убирать за ними закреплена Законом “Об ответственном обращении с животными”. В документе чётко прописано, что хозяин животного должен убирать продукты жизнедеятельности животного (за исключением собаки-поводыря) незамедлительно , когда они находятся за пределами своего дома.

В связи в этим в МинЖКХ попросили белорусов использовать во время прогулки с питомцами специальные пакеты для сбора отходов и выгуливать собак только в специально отведённых местах для выгула.

“Это простое и быстрое решение, которое помогает поддерживать чистоту в вашем городе”, - подчеркнула Севрук.

Кстати, в конце прошлого года МинЖКХ предложило дополнить требования к владельцам собак по уборке за питомцами на прогулке. В тексте закона предложили прямо прописать обязанность носить с собой совки или пакетики. Помимо этого в предложениях министерства были и новые правила выгула домашних питомцев, запрет на отстрел безнадзорных животных, строгий порядок регистрации и чипирования для котов и собак, а также условия изъятия животных и передачу из в приют.

МинЖКХ предложило обязать некоторых белорусов носить с собой совки