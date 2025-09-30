Как минчанам узнать, когда включат отопление в доме? В ЖКХ дали инструкцию

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Опубликовано: 30.09.2025 13:33 , Обновлено: 30.09.2025

С началом отопительного сезона домовые чаты минчан наводнили однотипные сообщения с одним единственным вопросом: "Ну, когда же включат отопление и у нас?" Меняется в сообщениях только адрес. Нашли способ, как узнать, когда же подадут тепло конкретно в ваш дом, не гадая и не флудя без толку в чатах.

Хорошо известно, что в крупных городах начало отопительного сезона может растягиваться на несколько дней. Включить отопление одномоментно в тысячах многоквартирных домов - задача не из простых, ведь каждый участок теплосети требует регулировки, в каждом доме нужна наладка системы отопления.

Поэтому не удивительно, что бывает так, что на одной и той же улице один дом уже подключили, а во втором люди всё ещё кутаются в пледы и шерстяные носки. Тревожности добавляет неизвестность - когда же потеплеют батареи и у нас? Оттого и сыплются в домовые чаты и чаты районных ЖКХ нетерпеливые вопросы с настойчивым требованием озвучить точные сроки.

В одном из таких чатов журналисты Telegraf.news нашли решение проблемы. В Viber-чате ЖКХ Октябрьского района Минска дали инструкцию тем, кому не терпится узнать дату включения отопления.

Для этого придётся зайти на республиканский портал “Мая Рэспубліка: 115.бел”, где белорусы обычно оставляют заявки по проблемным вопросам ЖКХ, а далее:

в самом верху на главной странице портала в строке “Адрес” ввести название улицы и номер дома;

нажать вкладку “Данные по дому”;

в конце страницы, после информации о заявках и графика плановых работ появится информация о плановой дате включения отопления.

В ЖКХ предупредили, что плановая и фактическая даты включения отопления могут не совпадать, но именно на эту дату следует ориентироваться жильцам и контролировать процесс, сообщая в ЖЭУ в случае возникновения каких-то проблем.

“Выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком для жилищного фонда осуществляется в течение 10 календарных дней с момента включения отопления. Этот срок понадобится специалистам, чтобы наладить бесперебойную работу систем”, - пояснили в ЖКХ Октябрьского района.

Ранее Telegraf.news рассказал, что несмотря на то, что Мингорисполком так и не дал публичную “отмашку” на включение отопления в жилфонде, во многих районах города уже пустили тепло по трубам, а на досках объявлений на подъездах многоэтажек появились соответствующие объявления от местных ЖЭУ. В них коммунальщики, в числе прочего, предупреждают минчан о распространённой проблеме, которая может возникнуть у некоторых в квартирах после подключения дома к системе отопления.

В Минске на подъездах развесили сообщения ЖКХ про отопление. О какой проблеме предупредили?