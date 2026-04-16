ЖКХ Минщины составило график сезонных отключений горячей воды. Где уже с 12 мая?

Опубликовано: 16.04.2026 08:26 , Обновлено: 16.04.2026

По мере завершения отопительного периода службы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) начали готовиться к новому важному этапу работы - плановым ремонтам и сезонным проверкам теплосетей. В некоторых регионах уже определились с графиками традиционных отключений горячей воды, без которых этот этап подготовки к следующему отопительному сезону в Беларуси пока обойтись не могут. Так, на Минщине первые отключения стартуют 12 мая. Узнали адреса тех, у кого горячая вода пропадёт в числе первых.

Так, свой график сезонных отключений горячего водоснабжения на днях опубликовало госпредприятие “Минрайитеплосеть”. Судя по информации, выложенной на сайте компании, первые отключения намечены на май.

Вот адреса тех, кто окажется первым в очереди - горячей воды там не будет с 12 по 25 мая :

Мачулищи-8 ул. Дружная 2з, 24, 46,

аг. Ратомка “ПИРС” ул. Солнечный пляж 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

аг. Ратомка “ПИРС” ул. Морской Риф 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5.

Днём позже, с 13 мая, отключения начнутся в Большевике и Копище:

аг. Большевик, ул. Фабричная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,

аг. Большевик, ул. Южная 3-11, 19/1, 19/2, 19/3, 15, 17, 21, 12, 6а, 6б,

д. Копище-3, ул. В.Карповича 1,

д. Копище-4, ул. В.Карповича 2.

[inf]Полный график отключения горячей воды во всех населённых пунктах Минщины, подключённых к сетям “Минрайитеплосетей”, можно посмотреть по ссылке.[/inf]

Во всех случаях отключать горячую воду в ЖКХ планируют на 13 дней . Последние отключения абонентов “Минрайитеплосетей” должны завершиться в последний день лета - 31 августа.

Кстати, в Минске энергетики ещё в 2024 году обещали выйти на показатель не более 10 дней отключений горячей воды для проведения плановых работ на теплосетях. Как правило, в тех случаях, когда проверка не выявила никаких проблем, включить горячую воду могут досрочно. О том, почему в Беларуси до сих пор отключают летом горячую воду, в прошлом году объяснял начальник главного управления ЖКХ Витебской области Юрием Дядёло.

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