Живые ёлки в Беларуси начнут продавать с 17 декабря. Что с ценой?

Опубликовано: 06.12.2022 07:25 , Обновлено: 05.12.2022

В министерстве лесного хозяйства сообщили, что ёлки в Беларуси в разных регионах начнут продавать в разные даты. Самые первые ёлочные базары начнут работу в Бресте 17 декабря.

В Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях ёлки начнут продавать с 20 декабря, в Гомельской - с 22-23 декабря, в Минске - с 22 декабря.

Сколько будут стоить ёлки, в министерстве не уточнили. В декабре 2021 года цены на ёлки на ёлочных базарах были такие:

до 1 м – 13,55 руб.;

от 1,01 до 2 м – 16,89 руб.;

от 2,01 до 3 м – 21,61 руб.;

от 3,01 до 4 м – 53,83 руб.

Если учесть уровень инфляции 15,5% (такой в Нацбанке пообещали на конец года), то ёлки в этом декабре могут стоить от 15,5 рубля до 62,5 рубля. Но это не точно. В прошлом году цены назвали только 10 декабря. И они тогда, кстати, практически не поменялись в сравнении с 2020-м годом.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщила, что в ведомстве провели совещание о продаже товаров в “праздничном оформлении”. На него позвали представителей торговых сетей.

В МАРТ провели совещание о новогодней упаковке