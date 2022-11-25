В МАРТ провели совещание о новогодней упаковке

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Опубликовано: 25.11.2022 09:02 , Обновлено: 25.11.2022

Пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщила, что в ведомстве провели совещание о продаже товаров в "праздничном оформлении". На него позвали представителей торговых сетей.

Такое мероприятие чиновники решили устроить, как они объяснили, “в канун новогодних и рождественских праздников в целях обеспечения стабильности на потребительском рынке”.

“Обсуждались вопросы насыщения потребительского рынка широким ассортиментом товаров с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, подарков и сувениров, елочных украшений”, - рассказали в МАРТ.

Чиновники потребовали от торговых сетей “безусловного выполнения постановления Правительства № 713 и обеспечения населения товарами в широком ассортименте по доступным ценам”.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало постановление, в которым установлен порядок установления цен на разделанные тушки куриц. Документ так и называется “О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки”.

В МАРТ установили правила ценообразования на части курицы