Жителям 2 микрорайонов Минска решили на 8 часов отключить воду. Куда отправят цистерны?

Опубликовано: 23.10.2024 10:22 , Обновлено: 23.10.2024

В Мингорисполкоме сообщили, что на 8 часов в столичных микрорайонах "Курасовщина-1" и "Курасовщина-2" отключат водоснабжение. Причина - плановые строительные работы треста № 15 "Спецстрой".

Как передали в ведомстве информацию Минскводоканала, воды не будет с 22:00 23 октября до 06:00 24 октября . Также в Мингорисполкоме предупредили, что после запуска водоснабжения “возможно изменение” его качества. Что именно стоит ждать минчанам, не уточнили.

Пообещали поставить автоцистерны с питьевой водой по следующим адресам:

ул. Ландера, 8,

ул. Ландера, 62/2,

ул. Корженевского, 4,

ул. Корженевского, 17,

ул. Казинца, 76.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили, что в этом году изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не будет. Однако белорусам стоит ждать этого в 2025 году.

В Министерстве ЖКХ рассказали, когда белорусам ждать повышение тарифов на «коммуналку»