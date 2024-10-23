Жителям 2 микрорайонов Минска решили на 8 часов отключить воду. Куда отправят цистерны?
В Мингорисполкоме сообщили, что на 8 часов в столичных микрорайонах "Курасовщина-1" и "Курасовщина-2" отключат водоснабжение. Причина - плановые строительные работы треста № 15 "Спецстрой".
Как передали в ведомстве информацию Минскводоканала, воды не будет с 22:00 23 октября до 06:00 24 октября . Также в Мингорисполкоме предупредили, что после запуска водоснабжения “возможно изменение” его качества. Что именно стоит ждать минчанам, не уточнили.
Пообещали поставить автоцистерны с питьевой водой по следующим адресам:
- ул. Ландера, 8,
- ул. Ландера, 62/2,
- ул. Корженевского, 4,
- ул. Корженевского, 17,
- ул. Казинца, 76.
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили, что в этом году изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не будет. Однако белорусам стоит ждать этого в 2025 году.
В Министерстве ЖКХ рассказали, когда белорусам ждать повышение тарифов на «коммуналку»