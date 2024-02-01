Жительнице Барановичей пригрозили шестью годами тюрьмы за банковское приложение на телефоне

Опубликовано: 01.02.2024 14:11 , Обновлено: 01.02.2024

Жительница Барановичей Брестской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как установила на свой мобильный телефон банковское приложение. Теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы за "незаконный оборот средств платежа".

Об обстоятельствах уголовного дела районному изданию “Наш край” рассказалследователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Павел Крутько. По версии следствия, в мошенническую схему незаконных финансовых операций 20-летняя девушка оказалась втянута из-за делания быстро и без особых усилий подзаработать денег.

Объявление о дополнительном заработке девушка нашла в социальной сети “ВКонтакте”. По условиям “работодателя” она установила на свой телефон мобильное приложение одного из банков (в нём, в числе прочего, сохраняются и паспортные данные владельца), после чего передала ему логин и пароль для входа в приложение. Выполнив все условия, девушка получила обещанное вознаграждение и - потенциальный уголовный срок.

Как пояснил следователь, передача подобных данных третьим лицам запрещается белорусским законодательством. Злоумышленники могут использовать их “для проведения незаконных финансовых операций”.

В частности, по данному факту, по словам Крутько, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот средств платежа»), максимальный срок по которой составляет до 6 лет лишения свободы.

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