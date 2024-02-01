Жительнице Барановичей пригрозили шестью годами тюрьмы за банковское приложение на телефоне
Жительница Барановичей Брестской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как установила на свой мобильный телефон банковское приложение. Теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы за "незаконный оборот средств платежа".
Об обстоятельствах уголовного дела районному изданию “Наш край” рассказалследователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Павел Крутько. По версии следствия, в мошенническую схему незаконных финансовых операций 20-летняя девушка оказалась втянута из-за делания быстро и без особых усилий подзаработать денег.
Объявление о дополнительном заработке девушка нашла в социальной сети “ВКонтакте”. По условиям “работодателя” она установила на свой телефон мобильное приложение одного из банков (в нём, в числе прочего, сохраняются и паспортные данные владельца), после чего передала ему логин и пароль для входа в приложение. Выполнив все условия, девушка получила обещанное вознаграждение и - потенциальный уголовный срок.
Как пояснил следователь, передача подобных данных третьим лицам запрещается белорусским законодательством. Злоумышленники могут использовать их “для проведения незаконных финансовых операций”.
В частности, по данному факту, по словам Крутько, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот средств платежа»), максимальный срок по которой составляет до 6 лет лишения свободы.
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