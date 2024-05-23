Telegraf.news
ru

Жителей Бобруйского района попросили поискать метеорит. Как выглядит?

Жителей Бобруйского района попросили поискать метеорит. Как выглядит?
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

В Минском планетарии попросили жителей Бобруйского района обращать внимание на "необычные камни разных размеров". Дело в том, что 1 мая камеры Белорусской метеорной сети заметили яркий огненный шар юго-восточнее Минска. Специалисты рассчитали вероятное поле выпадения метеорита: это несколько деревень в Бобруйском районе.

Как рассказали в Минском планетарии, огненный шар ярко-зеленого цвета перемещался по небу около 8 секунд 1 мая в 03:32. “Уникальная находка нового метеорита может стать шестым известным белорусским метеоритом”, - отметили в комплексе.

Фото: Telegram-канал "Минский планетарий и обсерватория"
Фото: Telegram-канал "Минский планетарий и обсерватория"

После расчета вероятного поля выпадения метеорита провели первые поиски с участием волонтеров и любителей астрономии, но пока безрезультатно. Предполагается, что фрагменты метеорита упали в районе деревень Вербки (10-50 г), Роксолянка (50-100 г), Изюмово (200-500 г), Подъясенка (1-1,5 кг).

Как рассказали специалисты, куски метеорита могут иметь черную обугленную корку со сколами, трещинами, черную оплавленную матовую поверхность или же коричневый, ржаво-бурый цвет. На такие и подобные “необычные камни” и попросили обращать внимание жителей этих деревень.

Кроме того, метеорит должен быть плотным, не рыхлым, и притягивать магнит. По словам заведующего Минским планетарием Александра Микулича, поиски продолжат. «Ищут космические камни, не нарушая верхний слой грунта, а для обнаружения используются специальные магниты», — процитировал Микулича бобруйский портал Tribunapracy.by.

Специалисты показали, как могут выглядеть фрагменты этого метеорита (на примере челябинского).

image

image

image

Фото камней, похожих на метеорит, попросили присылать по адресу электронной почты Минского планетария planetarium1965@gmail.com.

“Мы надеемся в дальнейшем его исследовать и экспонировать в фойе Минского планетария в научных и образовательных целях”, - добавили в комплексе.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские астрономы сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском, который пролетел в районе столицы в ночь на 1 мая.

Астрономы-любители сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском

Темы: