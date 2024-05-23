Жителей Бобруйского района попросили поискать метеорит. Как выглядит?

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Опубликовано: 23.05.2024 10:13 , Обновлено: 13.11.2024

В Минском планетарии попросили жителей Бобруйского района обращать внимание на "необычные камни разных размеров". Дело в том, что 1 мая камеры Белорусской метеорной сети заметили яркий огненный шар юго-восточнее Минска. Специалисты рассчитали вероятное поле выпадения метеорита: это несколько деревень в Бобруйском районе.

Как рассказали в Минском планетарии, огненный шар ярко-зеленого цвета перемещался по небу около 8 секунд 1 мая в 03:32. “Уникальная находка нового метеорита может стать шестым известным белорусским метеоритом”, - отметили в комплексе.

Фото: Telegram-канал "Минский планетарий и обсерватория"

После расчета вероятного поля выпадения метеорита провели первые поиски с участием волонтеров и любителей астрономии, но пока безрезультатно. Предполагается, что фрагменты метеорита упали в районе деревень Вербки (10-50 г), Роксолянка (50-100 г), Изюмово (200-500 г), Подъясенка (1-1,5 кг).

Как рассказали специалисты, куски метеорита могут иметь черную обугленную корку со сколами, трещинами, черную оплавленную матовую поверхность или же коричневый, ржаво-бурый цвет. На такие и подобные “необычные камни” и попросили обращать внимание жителей этих деревень.

Кроме того, метеорит должен быть плотным, не рыхлым, и притягивать магнит. По словам заведующего Минским планетарием Александра Микулича, поиски продолжат. «Ищут космические камни, не нарушая верхний слой грунта, а для обнаружения используются специальные магниты», — процитировал Микулича бобруйский портал Tribunapracy.by.

Специалисты показали, как могут выглядеть фрагменты этого метеорита (на примере челябинского).

Фото камней, похожих на метеорит, попросили присылать по адресу электронной почты Минского планетария planetarium1965@gmail.com.

“Мы надеемся в дальнейшем его исследовать и экспонировать в фойе Минского планетария в научных и образовательных целях”, - добавили в комплексе.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусские астрономы сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском, который пролетел в районе столицы в ночь на 1 мая.

Астрономы-любители сняли на видео «ослепительно яркий» суперболид над Минском