Жителей одной из областей Беларуси предупредили о визитах на дом милиционеров. Кому приготовиться с 10 по 16 марта?

Опубликовано: 08.03.2025 13:05 , Обновлено: 08.03.2025

В УВД Брестской области сообщили, что с 10 марта и на всю неделю запланировали "профилактическую акцию", которая будет включать в том числе и визиты по квартирам и домам сотрудниками силовых ведомств.

Впрочем, акция носит республиканский характер, а значит «Дом без насилия» могут провести и в других регионах Республики.

В милиции уточнили, что в мероприятии будут принимать участие, не только сотрудники МВД, но и представители комитетов по труду, занятости и социальной защите, образования и здравоохранения.

“Специально созданные межведомственные рабочие группы посетят по месту жительства семейных агрессоров, выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах”, о пообещали в милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусам стоит также подготовиттся к визитки сотрудников МЧС. В ведомстве на период с 8 по 12 марта объявили профилактические мероприятие “Дом без пожара”, в рамках которого представители ведомства придут в гости к белорусам. Журналист Telegraf.news узнал, что спасатели пообещали проверить.

МЧС пообещало 5 дней ходить по домам белорусов. Что за «адресная работа»?