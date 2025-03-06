МЧС пообещало 5 дней ходить по домам белорусов. Что за "адресная работа"?

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Опубликовано: 06.03.2025 14:28 , Обновлено: 06.03.2025

МЧС Беларуси на период с 8 по 12 марта объявило профилактические мероприятие "Дом без пожара", в рамках которого представители ведомства придут в гости к белорусам. Журналист Telegraf.news узнал, что спасатели пообещали проверить.

МЧС [link href=“https://t.me/mchs112by/8603” target=“_blank” rel=“noopener”] запланировал [/link] провести “адресную профилактическую работу” во многих районах страны (каких именно, не уточнили). Вот что именно она включает:

проверку соблюдений требований пожарной безопасности,

напоминание правил безопасного поведения в быту,

информирование об опасности курения в комнатах, где спят, и об оставлении детей без присмотра,

проверка состояния печного отопления.

[info_b]По информации МЧС, с начала года на пожарах погибли 166 человек (в том числе один ребенок). Большинство из них были пьяными или погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении, утверждают в ведомстве.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что вечером 5 марта случился пожар в деревне Буни Воложинского района Минской области. Огонь быстро охватил все частное подворье и мог перекинуться на ближайший лес из-за сильного ветра.

На Минщине из-за сильного ветра пожар в частном доме едва не перекинулся на лес