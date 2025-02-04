Жителей одного района Брестчины предупредили об "опасной зоне" на весь февраль. Где запретили ходить?

Опубликовано: 04.02.2025 11:46 , Обновлено: 04.02.2025

Жителей Пинского района Брестской области предупредили об "опасной зоне" на 3,9 км, где запретили ходить весь февраль. Дело в том, что там на этот период местный погранотряд запланировал учебные стрельбы.

Так, их решили проводить с понедельника по пятницу в период с 9:00 до 22:00 на войсковом стрельбище около деревни Выжловичи, [link href=“https://t.me/pinskpogo/844” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Telegram-канале отряда.

Фото: Telegram-канал "Пинский пограничный отряд"

Опасной признали зону от северо-западной окраины этой деревни и дальше в северо-западном направлении на ширину 2,39 км. “Во избежание несчастных случаев населению находиться на данной территории в указанное время строго запрещено!” - предупредили в источнике.

Ранее Telegraf.news писал, что жителей 17 деревень и поселков в двух районах Гомельской области предупредили об очередном этапе буровзрывных работ, которые с начала года в их окрестностях проводит энергетическая компания “Белоруснефть”. Именно из-за них местные жители в ближайшее время могут слышать громкие звуки, напоминающие взрывы. Узнали, как долго планирует проводить свои шумные работы сейсморазведка.

Жителей 17 деревень на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» звуках взрывов. Когда?