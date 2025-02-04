Жителей одного района Брестчины предупредили об "опасной зоне" на весь февраль. Где запретили ходить?
Жителей Пинского района Брестской области предупредили об "опасной зоне" на 3,9 км, где запретили ходить весь февраль. Дело в том, что там на этот период местный погранотряд запланировал учебные стрельбы.
Так, их решили проводить с понедельника по пятницу в период с 9:00 до 22:00 на войсковом стрельбище около деревни Выжловичи, [link href=“https://t.me/pinskpogo/844” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Telegram-канале отряда.
Опасной признали зону от северо-западной окраины этой деревни и дальше в северо-западном направлении на ширину 2,39 км. “Во избежание несчастных случаев населению находиться на данной территории в указанное время строго запрещено!” - предупредили в источнике.
Ранее Telegraf.news писал, что жителей 17 деревень и поселков в двух районах Гомельской области предупредили об очередном этапе буровзрывных работ, которые с начала года в их окрестностях проводит энергетическая компания “Белоруснефть”. Именно из-за них местные жители в ближайшее время могут слышать громкие звуки, напоминающие взрывы. Узнали, как долго планирует проводить свои шумные работы сейсморазведка.
Жителей 17 деревень на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» звуках взрывов. Когда?