Жителей Могилева предупредили о стрельбе из-за "отражения нападения на военкомат"

Опубликовано: 19.11.2024 10:57 , Обновлено: 19.11.2024

Военный комиссариат Могилевской области предупредил жителей областного центра о стрельбе из-за "отражения нападения" на учреждение.

Дело в том, что на 20 и 21 ноября в Могилеве запланировали провести мобилизационный сбор должностных лиц мобилизационных органов войск и военных комиссариатов областей и Минска, передало агентство БелТА.

В его программу как раз вошли практические действия по отражению нападения условного противника на военкомат. Для этого и запланировали стрельбу, но заверили, что будет использоваться оружие с холостыми патронами и “средства имитации” (что за они, не уточнили).

В военкомате Могилевской области добавили, что сбор организуют под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) - первого заместителя министра обороны Павла Муравейко.

Ранее Telegraf.news писал, что 13 ноября Минобороны Беларуси объявило оперативный сбор командного состава ВС. Руководил им лично глава ведомства Виктор Хренин. На оперативные сборы призвали руководителей органов военного управления, командиров и начальников штабов соединений и воинских частей, а также некоторых должностных лиц.

Хренин созвал оперативный сбор командного состава Вооруженных сил Беларуси. С какой целью?