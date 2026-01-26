Жителей Гродно предупредили о другом цвете дыма местной ТЭЦ

Опубликовано: 26.01.2026 10:43 , Обновлено: 26.01.2026

Жителей Гродно предупредили о том, что в ближайшие дни цвет дыма на одной из местной ТЭЦ может измениться. На предприятии заверили, что с точки зрения подачи тепла со станции для самих горожан это ни на что не повлияет.

Непривычную картину могут заметить жители домов, расположенных в районе Северной мини-ТЭЦ филиала «Гродненские тепловые сети». Там РУП «Гродноэнерго» с 27 января планирует провести плановые режимно-наладочные испытания основного технологического оборудования. В ходе испытаний планируется сжигать резервное топливо - топочный мазут, который и может изменить привычный цвет дыма на станции.

“Проведение такого типа работ сопряжено с изменением цвета уходящих дымовых газов. Это является нормальным процессом при переходе на резервное топливо и запуске соответствующих режимов”, - пояснили на предприятии.

Целью нынешних испытаний энергетики назвали определение “оптимальных режимов” работы оборудования “с наиболее эффективными экономическими и экологическими показателями”.

При этом сами плановые испытания не должны повлиять на работу систем отопления, а жителям Гродно пообещали стабильную подачутепла в дома.

Напомним, неделю назад министр энергетики Беларуси Денис Мороз сообщил, что по поручению главы государства ведомство ввело ограничение режимов работы систем теплоснабжения в стране на период сильных заморозков.

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