Жителей Гомельщины предупредили о «безопасных взрывах» до конца марта. Где можно услышать?

Опубликовано: 18.03.2025 09:13 , Обновлено: 18.03.2025

До конца марта жители 11 населённых пунктов Гомельской области могут слышать звуки, похожие на взрывы. Компания «Белоруснефть» объяснила их плановыми сейсморазведочными работами с применением буровзрывных технологий, которые проводятся для поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Работы пройдут вблизи следующих населённых пунктов: Вознесенск, Днеприк, Свиридовичи, Вышемир, Ветхинь, Иванище, Весёлый, Колочин, Кружок, Рельки, Ляховец.

«Белоруснефть» заверила, что все проводимые работы, в том числе буровзрывные, полностью безопасны для населения и не наносят вреда имуществу.

[info_b]Буровзрывные работы — стандартная часть сейсморазведки. С помощью контролируемых взрывов специалисты получают данные о геологическом строении недр, что помогает определить, есть ли в данном районе залежи нефти, газа или других полезных ископаемых.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, на сколько подорожает топливо в Беларуси.

«Белнефтехим» повысил цены на топливо с 15 марта. На сколько и какого подорожания ждать дальше?