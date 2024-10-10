Жителей Брестчины предупредили о военной технике на дорогах и запретили ходить в лес в одном районе

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Опубликовано: 10.10.2024 14:16 , Обновлено: 10.10.2024

С 14 по 18 октября на территории Малоритского района Брестчины запланировали провести "плановые учения", из-за чего там может ездить военная техника. В этом же регионе, но на полигоне "Брестский" уже проходят "интенсивные занятия по боевой подготовке". Об этом написали в Telegram-канале о Брестской области "#1регион".

По информации источника, на учениях в Малоритском районе собрались “отработать навыки быстрого реагирования на выполнение задач любой сложности, владения стрелковым оружием”.

Фото: Telegram-канал "#1регион"

Что касается занятий по боевой подготовке на полигоне “Брестский”, то там, как написал Telegram-канал “#1регион”, запрещено сейчас:

проезжать и проходить людям,

пасти скот в районе полигона,

заготавливать дрова,

собирать валежник, ягоды и грибы, металлический лом.

“Территория полигона является запретной зоной. Появление на ней может быть опасно для жизни. Не заходите на территорию полигона и не отпускайте туда своих детей!” - предупредили в источнике.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что по всей стране запланировали учения добровольческих отрядов МВД. Одно из таких мероприятий уже прошло на полигоне “Воловщина” под Минском, участие в учении приняли военнообязанные, ранее проходившие службу в спецподразделениях МВД.

«График уже составлен» — Кубраков анонсировал учения добровольцев по всей Беларуси