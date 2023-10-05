Жителей Бреста попросили не бояться неприятного запаха. Что произошло?

Опубликовано: 05.10.2023 17:59 , Обновлено: 05.10.2023

В городе Брест 5 октября жителей попросили не бояться неприятного запаха. «Брестводоканал» решил постараться.

По официальной информации стало известно, что на очистных сооружениях государственного предприятия «Брестводоканал» проводятся плановые регламентные работы.

Поэтому, в период их проведения, в Бресте жители могут ощущать неприятный запах в городе.

Как же белорусы отреагировали на такую новость в социальных сетях? Конечно же с юмором. В посте под новостью в Telegram-канале они поставили забавные эмодзи, которые добавляют комичности этой информации.

[info_b]В 1983 году было создано Брестское городское предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, которое входило в состав ГПО ЖКХ на правах производственной единицы. В 1991 году «Водоканалхоз» выделен из состава ЖКХ на самостоятельный баланс с правом юридического лица. К 1999 году централизованным водопроводом был охвачен практически весь город Брест. Протяженность магистральных и уличных сетей составила 365 км. Городским водопроводом пользовалось 97 процентов населения. Свое нынешнее название коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал» обрело в 2002 году.[/info_b]

Стоит добавить, что неприятный запах бывает не только в Бресте. Ранее Телеграф писал о том, что минчан также предупреждали о появлении неприятного запаха в городе. А все из-за того, что на котлоагрегате ст. №3 были запланированы испытания.

Минчан предупредили о скором появлении неприятного запаха