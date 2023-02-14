Минчан предупредили о скором появлении неприятного запаха

Опубликовано: 14.02.2023 17:33 , Обновлено: 14.02.2023

В Минскэнерго сообщили, что в феврале некоторые жители Минска почувствуют неприятный запах. Все из-за того, что на котлоагрегате ст. №3 запланированы испытания.

Там хотят сжечь много мазута “в количестве ~3000 тонн” в период с 13 по 28 февраля.

“Испытание котла ст. №3 планируется проводить по утвержденной рабочей программе и будет выполнено при обязательном соблюдении нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленных в разрешении”, - пообещали в ведомстве.

Однако жители в юго-западных районах Минска, а также в прилегающих к ТЭЦ-4 районах смогут ощутить последствия испытаний в виде запаха нагретого мазута. Это, как объяснили в Минскэнерго произойдет из-за разогрева топлива, которое “технологически необходимо для поддержания мазута в горячем резерве”.

В РУП «Минскэнерго» заранее принесли свои извинения “за возможные неудобства”, но не сказали точные даты, когда начнут нагревать мазут.

Напомним, что жители столичного Сухарево начали жаловаться на зловоние с 2020 года. Тогда в Минскэнерго объяснили, что запах появляется из-за испарения на ТЭЦ-4 “легких бензиновых фракций, которые добавляются в мазут производителями для придания ему необходимой вязкости”. По словам энергетиков, белорусские НПЗ ранее “перешли на новые технологии глубокой нефтепереработки”. Именно из-за этого при нагреве топлива в резервуарах, оно стало сильно вонять. Впрочем, жители Сухарево жаловались не только на едкий запах в воздухе, но и на сажу, оседающую на поверхностях.

[info_b]Минская ТЭЦ-4 — крупнейшая в энергосистеме. Она снабжает отоплением и горячей водой 48 %, а электричеством — около 50 % столицы. В качестве основного топлива здесь используется природный газ, мазут применяется в качестве резервного.[/info_b]